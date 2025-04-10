Vezirköprü'de 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, "Kasten Öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 23 yaşındaki C.D'yi yakaladı.
Adliyedeki işlemlerinin ardından C.D, Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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