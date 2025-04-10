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        Vezirköprü'de 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:50 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:50
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        Vezirköprü'de 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, "Kasten Öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 23 yaşındaki C.D'yi yakaladı.

        Adliyedeki işlemlerinin ardından C.D, Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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