Salıpazarı'nda tavuk döner satışı yapan işletmeler denetlendi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde tavuk döner satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Samsun’un Salıpazarı ilçesinde tavuk döner satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, işletmeler, hijyen koşulları, ürün saklama yöntemleri ve genel gıda güvenliği açısından denetlendi.
Denetimlere ilişkin açıklamada bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, halk salığının korunması noktasında denetimlerinin periyodik olarak devam edeceğini belirterek, “Güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda kontrol görevlisi personellerimiz tarafından denetim faaliyetlerimiz aralıksız sürdürülmektedir.” diye konuştu.
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