Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Candaş Elbil
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru, Tait, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Muja, Moundilmadji
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Gol: Dk. 14 Yunus Akgün (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 45 Eren Elmalı (Galatasaray)
SAMSUN
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.