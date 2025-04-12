Samsun'da otobüsün tıra çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsün tıra çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Recep Ş. yönetimindeki 55 KJ 668 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Samsun kara yolunun Kavak ilçesi çıkışında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 BSU 70 plakalı buğday yüklü tıra arkadan çarptı.

Tır çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile yolculardan Merve K., Reyhan K. ve Semih Y. yaralandı. Yaralılar Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Amasya yönü ulaşıma kapandı.

Trafik ekipleri, tırlar başta olmak üzere ağır tonajlı araçları güvenli alanlarda durdururken kışlık lastiği olmayan binek araç sürücülerinin ise yola çıkmamaları uyarısında bulundu.