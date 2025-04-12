Samsun Valisi Tavlı, kar ve kazalar nedeniyle sık sık kapanan Samsun-Ankara kara yolunda inceleme yaptı

Toplantıya Havza, Ladik ve Kavak ilçe jandarma komutanları, ilçe emniyet müdürleri, itfaiye grup amiri, bölge trafik amiri ve Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Karayolları 7. ​Bölge Müdürlüğü Toptepe Bakımevi'ne geçen Tavlı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat’tan genel durum, yürütülen çalışmalar ve sahadaki ekiplerle ilgili bilgi aldı.

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