Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Valisi Tavlı, kar ve kazalar nedeniyle sık sık kapanan Samsun-Ankara kara yolunda inceleme yaptı

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan Samsun-Ankara kara yolu Havza mevkisinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 08:17 Güncelleme: 12.04.2025 - 08:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Valisi Tavlı, kar ve kazalar nedeniyle sık sık kapanan Samsun-Ankara kara yolunda inceleme yaptı
        ABONE OL

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan Samsun-Ankara kara yolu Havza mevkisinde incelemelerde bulundu.

        Vali Tavlı, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş ve yetkililerle ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

        Karayolları 7. ​Bölge Müdürlüğü Toptepe Bakımevi'ne geçen Tavlı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat’tan genel durum, yürütülen çalışmalar ve sahadaki ekiplerle ilgili bilgi aldı.

        Toplantıya Havza, Ladik ve Kavak ilçe jandarma komutanları, ilçe emniyet müdürleri, itfaiye grup amiri, bölge trafik amiri ve Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

        Vali Tavlı, ulaşımda aksama yaşanmaması, yolda kalanlara hızlıca ulaşılıp yardım edilmesi konusunda ekiplerin 7/24 hazır beklediğini belirterek, sahada çalışanlara kolaylıklar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Bir fenomenin erkek şiddeti feryadı! KADES'ten yardım istedi!
        Bir fenomenin erkek şiddeti feryadı! KADES'ten yardım istedi!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
        19 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        19 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        G.Saray Samsun'da hata yapmadı!
        G.Saray Samsun'da hata yapmadı!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Samsun merkezli 'change' operasyonunda 30 şüpheli adliyede (2)
        Samsun merkezli 'change' operasyonunda 30 şüpheli adliyede (2)
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Samsun'da otobüsün tıra çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
        Samsun'da otobüsün tıra çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından