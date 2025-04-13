Samsun'da bir kişinin üzerinde 13 bıçak ile muşta ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerinde çok sayıda bıçak ve muşta bulunduran kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerinde çok sayıda bıçak ve muşta bulunduran kişi gözaltına alındı.
Kent merkezinde uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.K.Y'yi durdurdu.
Ekipler, şüphelinin üst aramasında 13 bıçak ile 1 muşta ele geçirdi.
Zanlı A.K.Y. gözaltına alınırken, bıçaklar ve muştaya el konuldu.
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