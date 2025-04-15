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        Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanları su düğün çiçekleriyle kaplandı

        İLYAS GÜN - Samsun'da göçmen kuşların uğrak noktası olan Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanları'nın sulu zemini, ilkbaharda açan su düğün çiçekleriyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:05
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        Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanları su düğün çiçekleriyle kaplandı
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        İLYAS GÜN - Samsun'da göçmen kuşların uğrak noktası olan Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanları'nın sulu zemini, ilkbaharda açan su düğün çiçekleriyle kaplandı.

        Biyolojik çeşitliliği ve her mevsim barındırdığı güzellikleriyle dikkati çeken, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'nda, nisan ile mayıs aylarında açan su düğün çiçeğinin (Ranunculus trichophyllus) oluşturduğu manzara, doğaseverlerle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Deltanın içinde yer alan Galeriç Subasar Ormanları, zehirli oldukları için "zehirli güzellik" olarak da bilinen su düğün çiçeklerinin açmasıyla birlikte beyaz bir örtüye büründü. Ağaçların gölgesinde suyun içinde açan çiçekler, oluşturduğu manzara ile eşine az rastlanan güzellikler sunuyor.

        Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sorumlusu Kadir Yılmaz, özellikle bu dönemde açan su düğün çiçeklerinin yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gördüğünü belirterek, "Bu çiçekler, deltanın bitki örtüsüne ve turistik değerine de önemli katkılar sunuyor. Baharın gelmesiyle birlikte deltada yaşanan bu canlılık gerçekten görülmeye değer. Su düğün çiçeği deltanın tanıtımında önemli bir rol üstleniyor." dedi.

        Yılmaz, baharın güzelliklerini gelen ziyaretçilerin su üzerinde görme imkanı bulduğunu dile getirdi.

        Hatay'dan Kızılırmak Deltası'na gelen ziyaretçilerden Fatih Şanverdi ise böyle bir güzelliği daha önce görmediğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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