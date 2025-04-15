Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanları su düğün çiçekleriyle kaplandı

İLYAS GÜN - Samsun'da göçmen kuşların uğrak noktası olan Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanları'nın sulu zemini, ilkbaharda açan su düğün çiçekleriyle kaplandı.

Biyolojik çeşitliliği ve her mevsim barındırdığı güzellikleriyle dikkati çeken, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'nda, nisan ile mayıs aylarında açan su düğün çiçeğinin (Ranunculus trichophyllus) oluşturduğu manzara, doğaseverlerle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Deltanın içinde yer alan Galeriç Subasar Ormanları, zehirli oldukları için "zehirli güzellik" olarak da bilinen su düğün çiçeklerinin açmasıyla birlikte beyaz bir örtüye büründü. Ağaçların gölgesinde suyun içinde açan çiçekler, oluşturduğu manzara ile eşine az rastlanan güzellikler sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sorumlusu Kadir Yılmaz, özellikle bu dönemde açan su düğün çiçeklerinin yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gördüğünü belirterek, "Bu çiçekler, deltanın bitki örtüsüne ve turistik değerine de önemli katkılar sunuyor. Baharın gelmesiyle birlikte deltada yaşanan bu canlılık gerçekten görülmeye değer. Su düğün çiçeği deltanın tanıtımında önemli bir rol üstleniyor." dedi.