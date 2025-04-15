Havza'da 350 çiftçiye ayçiçeği tohumluğu dağıtıldı
Samsun'un Havza ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında 7 bin dekar alanda ekim yapılmak üzere 350 çiftçiye yüzde 70'i hibeli 350 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.
Samsun'un Havza ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında 7 bin dekar alanda ekim yapılmak üzere 350 çiftçiye yüzde 70'i hibeli 350 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tohum dağıtım töreninde, tohumların ekimi, hastalık ve zararlılar ile yabancı ot mücadelesi konularında bilgi verdi.
Sağlam, tohumun toprak sıcaklığının 8-10 dereceye gelmeden ekiminin yapılması önerisinde bulunarak, "Üreticilerimiz ekim derinliğini doğru ayarlamalı, yağışlı günlerden sonra mildiyö hastalığı, orabanj yabancı otu için arazi kontrollerinin yapılması üretimde verimlilik için oldukça önemlidir." dedi.
Kahverengi kokarca, çayır tırtılı, güz tırtılı içinde arazi kontrollerinin sıkılaştığını da vurgulayan Sağlam, "Üreticiler konu ile ilgili üretim alanlarındaki dikkat çekecek şekilde gelişim bozukluğu ya da hastalık zararlı tespiti durumunda mutlaka ilçe müdürlüklerimize ulaşmalıdır. Ben üreticilerimize bol bereketli bir yıl ve hasat diliyorum hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de ilçelerinde tarımsal üretimi her zaman desteklediklerini, daima çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.
Çiftçiler açısından, yapılan tohum desteğinin tarımsal üretimde çok önemli bir kazanç olduğunu belirten İkiz üreticilere bol bereketli bir üretim sezonu diledi.
Konuşmaların ardından çiftçilere tohumları teslim edildi.
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