Havza'da 350 çiftçiye ayçiçeği tohumluğu dağıtıldı

Samsun'un Havza ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında 7 bin dekar alanda ekim yapılmak üzere 350 çiftçiye yüzde 70'i hibeli 350 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tohum dağıtım töreninde, tohumların ekimi, hastalık ve zararlılar ile yabancı ot mücadelesi konularında bilgi verdi.

Sağlam, tohumun toprak sıcaklığının 8-10 dereceye gelmeden ekiminin yapılması önerisinde bulunarak, "Üreticilerimiz ekim derinliğini doğru ayarlamalı, yağışlı günlerden sonra mildiyö hastalığı, orabanj yabancı otu için arazi kontrollerinin yapılması üretimde verimlilik için oldukça önemlidir." dedi.

Kahverengi kokarca, çayır tırtılı, güz tırtılı içinde arazi kontrollerinin sıkılaştığını da vurgulayan Sağlam, "Üreticiler konu ile ilgili üretim alanlarındaki dikkat çekecek şekilde gelişim bozukluğu ya da hastalık zararlı tespiti durumunda mutlaka ilçe müdürlüklerimize ulaşmalıdır. Ben üreticilerimize bol bereketli bir yıl ve hasat diliyorum hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.