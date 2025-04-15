Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da 350 çiftçiye ayçiçeği tohumluğu dağıtıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında 7 bin dekar alanda ekim yapılmak üzere 350 çiftçiye yüzde 70'i hibeli 350 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:16 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da 350 çiftçiye ayçiçeği tohumluğu dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında 7 bin dekar alanda ekim yapılmak üzere 350 çiftçiye yüzde 70'i hibeli 350 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tohum dağıtım töreninde, tohumların ekimi, hastalık ve zararlılar ile yabancı ot mücadelesi konularında bilgi verdi.

        Sağlam, tohumun toprak sıcaklığının 8-10 dereceye gelmeden ekiminin yapılması önerisinde bulunarak, "Üreticilerimiz ekim derinliğini doğru ayarlamalı, yağışlı günlerden sonra mildiyö hastalığı, orabanj yabancı otu için arazi kontrollerinin yapılması üretimde verimlilik için oldukça önemlidir." dedi.

        Kahverengi kokarca, çayır tırtılı, güz tırtılı içinde arazi kontrollerinin sıkılaştığını da vurgulayan Sağlam, "Üreticiler konu ile ilgili üretim alanlarındaki dikkat çekecek şekilde gelişim bozukluğu ya da hastalık zararlı tespiti durumunda mutlaka ilçe müdürlüklerimize ulaşmalıdır. Ben üreticilerimize bol bereketli bir yıl ve hasat diliyorum hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de ilçelerinde tarımsal üretimi her zaman desteklediklerini, daima çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

        Çiftçiler açısından, yapılan tohum desteğinin tarımsal üretimde çok önemli bir kazanç olduğunu belirten İkiz üreticilere bol bereketli bir üretim sezonu diledi.

        Konuşmaların ardından çiftçilere tohumları teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Karman Hattı'nda böyle uçtular

        Benzer Haberler

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" Sam...
        "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" Sam...
        Samsun'un turizm hedefi 2 milyonu aşkın turist ve 400 milyon dolar gelir
        Samsun'un turizm hedefi 2 milyonu aşkın turist ve 400 milyon dolar gelir
        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda ilk madalya İngiltere'nin oldu
        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda ilk madalya İngiltere'nin oldu
        Türkiye'deki deprem riski dirençli şehirleri zorunlu kılıyor
        Türkiye'deki deprem riski dirençli şehirleri zorunlu kılıyor
        "Samsun Genç Girişim Zirvesi" 24 okuldan 120 öğrencinin katılımıyla başladı
        "Samsun Genç Girişim Zirvesi" 24 okuldan 120 öğrencinin katılımıyla başladı