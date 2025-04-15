Yurt Lig sporcularından Bafra Arkeoloji Müzesi'ne ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Yurt Lig Basketbol Bölge Şampiyonası için Bafra'da bulunan öğrenci sporcular, Bafra Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ederek kültürel deneyim yaşadı.

Bafra Müzesi Sorumlusu Hasan Dikmen, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Sinop, Amasya, Kastamonu, Bolu, Düzce, Çorum, Zonguldak, Karabük ve Samsun illerinden gelen sporcu gruplarının müzeyi gezerek bölge tarihine tanıklık ettiğini ve kültürel miras hakkında önemli bilgiler edindiğini belirtti.

Dikmen, Karadeniz'in zengin tarihine ışık tutan ve tarih öncesi dönemlerden Roma ve Bizans uygarlıklarına ait birçok eseri bünyesinde barındıran Bafra Arkeoloji Müzesi'nin genç ziyaretçilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hasan Dikmen ayrıca, spor ve kültürel bilincin bir araya geldiği bu anlamlı etkinlikten dolayı tüm öğrencilere ve onlara eşlik eden idarecilere teşekkür ederek, hem sportif hem de kültürel başarılarının devamını diledi.

Dikmen, Bafra Arkeoloji Müzesi'nin geçmişi koruma ve geleceğe aktarma misyonunu vurguladı.