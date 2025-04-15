Samsun'da huzurevinde çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Atakum ilçesinde huzurevinde yangın çıktı, huzurevi sakinleri tahliye edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde huzurevinde yangın çıktı, huzurevi sakinleri tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Beypınarı Mahallesi 1386. Sokak'ta bulunan Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çamaşırhane kısmında kurutma makinesinden kaynaklanan yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Huzurevinde kalanlar yangın nedeniyle tahliye edildi. Tahliye edilen 83 kişinin tedbir amaçlı Çarşamba Huzurevi'ne sevk edildikleri bildirildi.
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