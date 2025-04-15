Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını silahla öldürdü

        Samsun'un Canik ilçesindeki bir kişi boşanma aşamasındaki karısını tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 23:54 Güncelleme: 15.04.2025 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını silahla öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Canik ilçesindeki bir kişi boşanma aşamasındaki karısını tabancayla vurarak öldürdü.

        Alışverişten dönen Emine Akpınar (36) ile boşanma aşamasındaki kocası Emrah Akpınar (38) Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokağı'nda karşılaştı.

        Emrah Akpınar, burada karısına tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

        İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Öte yandan, şüphelinin üç çocuk babası ve tır şoförü olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Beyaz Saray: Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor
        Beyaz Saray: Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bingöl'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Bingöl'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor
        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor
        Samsun'da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı sona erdi
        Samsun'da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı sona erdi
        Atakum'da çalınan elektrikli bisiklet Bafra'da bulundu
        Atakum'da çalınan elektrikli bisiklet Bafra'da bulundu
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı