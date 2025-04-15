Samsun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını silahla öldürdü

Öte yandan, şüphelinin üç çocuk babası ve tır şoförü olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

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