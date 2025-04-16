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        Bafra'da dart turnuvası düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Şenlikleri Haftası'nda kapsamında dart turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:00 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:00
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        Bafra'da dart turnuvası düzenlendi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Şenlikleri Haftası'nda kapsamında dart turnuvası yapıldı.

        Bafra Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen turnuvaya yaklaşık 50 sporcu katıldı.

        Yarışmada dereceye öğrenci sporcularına Bafra Gençlik madalya verildi.

        İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan yaptığı açıklamada, "23 Nisan coşkusunu hedefe taşıdık. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Şenlikleri Haftası kapsamında düzenlediğimiz dart turnuvamızda minik eller büyük hedefleri tam 12'den vurdu. Hem eğlendik hem de bayram coşkusunu hep birlikte yaşadık. Çocuklarımızı kutlarız ve yaşamlarında başarılı olmalarını dileriz." ifadelerine yer verildi.

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        Galeri

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