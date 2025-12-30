Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 2025 yılında gıdayla ilgili 285 iş yerine yaklaşık 23 milyon lira ceza kesildi

        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımı sağlamak amacıyla yürütülen yoğunlaştırılmış gıda denetimleri kapsamında 285 iş yerine yaklaşık 23 milyon lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:07 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:07
        Samsun'da 2025 yılında gıdayla ilgili 285 iş yerine yaklaşık 23 milyon lira ceza kesildi
        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımı sağlamak amacıyla yürütülen yoğunlaştırılmış gıda denetimleri kapsamında 285 iş yerine yaklaşık 23 milyon lira idari para cezası uygulandı.

        Gıda arzının yoğunlaştığı üretim, satış ve toplu tüketim yerleri, risk esaslı denetim programı kapsamında kontrol ediliyor.

        Denetimlerde, kırmızı ve beyaz et ile et ürünleri, pastacılık ve unlu mamuller, çikolata, şekerleme, kuruyemiş, alkollü ve alkolsüz içecekler ile toplu tüketim yerleri öncelikli olarak incelendi.

        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, bir markette yapılan denetim sırasında gazetecilere, gıda güvenliğinin bakanlıklarının temel sorumlulukları arasında yer aldığını söyledi.

        Yaklaşan yılbaşı nedeniyle bazı ürün gruplarında arz ve satışın arttığını belirten Yılmaz, "Bu nedenle tüketim ve satış yerlerinde denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Denetimlerde hijyenik ve teknik şartlar, etiket bilgileri ve son kullanma tarihleri titizlikle kontrol ediliyor." dedi.

        Yılmaz, 2025 yılı boyunca il genelinde yoğun denetim süreci yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "2025 yılında bugüne kadar il genelinde 22 bin 500 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu denetimler, il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli 188 denetçi personelimiz tarafından yapıldı. Denetimler kapsamında yaklaşık 2 bin 500 numune alımı gerçekleştirildi. Uygunsuz sonuçlanan numuneler ile teknik ve hijyenik şartlara aykırı durumlar nedeniyle 285 iş yerine idari yaptırım uygulandı, toplamda yaklaşık 23 milyon lira idari para cezası kesildi."

