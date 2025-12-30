Samsun'da 2025 yılında gıdayla ilgili 285 iş yerine yaklaşık 23 milyon lira ceza kesildi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımı sağlamak amacıyla yürütülen yoğunlaştırılmış gıda denetimleri kapsamında 285 iş yerine yaklaşık 23 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Gıda arzının yoğunlaştığı üretim, satış ve toplu tüketim yerleri, risk esaslı denetim programı kapsamında kontrol ediliyor.

Denetimlerde, kırmızı ve beyaz et ile et ürünleri, pastacılık ve unlu mamuller, çikolata, şekerleme, kuruyemiş, alkollü ve alkolsüz içecekler ile toplu tüketim yerleri öncelikli olarak incelendi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, bir markette yapılan denetim sırasında gazetecilere, gıda güvenliğinin bakanlıklarının temel sorumlulukları arasında yer aldığını söyledi.

Yaklaşan yılbaşı nedeniyle bazı ürün gruplarında arz ve satışın arttığını belirten Yılmaz, "Bu nedenle tüketim ve satış yerlerinde denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Denetimlerde hijyenik ve teknik şartlar, etiket bilgileri ve son kullanma tarihleri titizlikle kontrol ediliyor." dedi.