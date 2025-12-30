Samsun'da trafoda çıkan yangın söndürüldü

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri de Kale Mahallesi'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uyguladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kale Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Mecidiye Çarşısı kesişimindeki Sadi Bey Mescidi'nin yanındaki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

