Samsun'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kale Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Mecidiye Çarşısı kesişimindeki Sadi Bey Mescidi'nin yanındaki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri de Kale Mahallesi'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uyguladı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında trafoda hasar oluştu.
Caddedeki trafik, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.
