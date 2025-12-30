Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Sarıkamış şehitlerini anmak için İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler Samsun'da

        Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 15 Temmuz Derneği tarafından "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" adıyla düzenlenen anma sürüşüne katılan bisikletliler, Samsun'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:27 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:27
        Sarıkamış şehitlerini anmak için İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler Samsun'da
        Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 15 Temmuz Derneği tarafından "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" adıyla düzenlenen anma sürüşüne katılan bisikletliler, Samsun'a ulaştı.

        Anma sürüşüne katılan 13 bisikletli, Sinop etabının ardından Samsun'a geldi. Kentte bir gün dinlenen ekip, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Onur Anıtı'nda düzenlenen törenle Ordu etabına uğurlandı.

        Ekibe, Samsun il çıkışına kadar Samsun Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu üyeleri eşlik etti.

        İstanbul Gençlik Spor Kulübü antrenörü Gazi Bilir, Sarıkamış'ta 111 yıl önce yaşanan acıyı hatırlatmak ve milli bilinç oluşturmak amacıyla organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin farklı illerinden sporcularımızın katıldığı bu turda 1250 kilometre pedal çevirerek 4 Ocak 2026'da Sarıkamış'a ulaşmayı planlıyoruz. Zorlu hava koşullarıyla karşılaştık ancak tüm risklere rağmen yolumuza devam ediyoruz." dedi.

        Etkinlikte bisikletli ekibe start veren Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir ise Sarıkamış şehitlerinin hatırasını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen anlamlı turda emeği geçen tüm sporculara teşekkür etti.

        Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu Samsun temsilcisi Başkanı Abdurrahman Güner ile ilgililer katıldı.

