        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da evden televizyon çalan 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde, camını kırıp girdikleri ikametten televizyon çalan 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:06 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:06
        Samsun'da evden televizyon çalan 2 zanlı yakalandı
        Samsun'un Atakum ilçesinde, camını kırıp girdikleri ikametten televizyon çalan 2 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 Aralık'ta İncesu Yalı Mahallesi'nde bir ikametin camı kırılarak yaklaşık 50 bin lira değerindeki televizyonun çalındığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, hırsızlığı N.G.N.E. (31) isimli kadın ile D.A'nın (27) gerçekleştirdiğini belirledi.

        Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri "evden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme" suçundan gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

