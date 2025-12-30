Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da bir evde yapılan aramada uyuşturucu ve fişek ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, bir kişinin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve fişek bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:53 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:53
        Bafra'da bir evde yapılan aramada uyuşturucu ve fişek ele geçirildi
        Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan kişinin adresinde arama gerçekleştirdi.

        Ekipler, F.G'ye (34) ait ikamet ve adreslerinde yaptıkları aramada, 10 gram kubar esrar, 35 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüpheli F.G, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

