Bafra'da bir evde yapılan aramada uyuşturucu ve fişek ele geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde, bir kişinin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve fişek bulundu.
Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan kişinin adresinde arama gerçekleştirdi.
Ekipler, F.G'ye (34) ait ikamet ve adreslerinde yaptıkları aramada, 10 gram kubar esrar, 35 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheli F.G, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
