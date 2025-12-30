Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Makine mühendisliği öğrencisi İkra Özdemir babasının kaynakçı atölyesini devralmaya hazırlanıyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi İkra Özdemir, ailesinde üç kuşaktır sürdürülen kaynakçılık mesleğini mühendislik bilgisiyle üretim sahasına taşımayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:02
        Makine mühendisliği öğrencisi İkra Özdemir babasının kaynakçı atölyesini devralmaya hazırlanıyor
        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi İkra Özdemir, ailesinde üç kuşaktır sürdürülen kaynakçılık mesleğini mühendislik bilgisiyle üretim sahasına taşımayı hedefliyor.

        Makine mühendisliği eğitimini üretim sahasıyla birlikte yürütmek isteyen 24 yaşındaki Özdemir, bu nedenle kaynakçılık eğitimi aldı. Babası ve dedeleri kaynakçı olan Özdemir, ailesine ait kaynak atölyesini 4. kuşak olarak sürdürmeyi amaçlıyor.

        Özdemir, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun Üniversitesi, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Yaşar Makine Sanayi işbirliğinde gerçekleştirilen "Sanayide Kadın Eli-Kaynak Operatörlüğü Eğitimi" programına katılarak sertifika aldı.

        İkra Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretimin her aşamasında bilgi sahibi olmak istediğini, kaynakçılığın da bunun en temel adımlarından biri olduğunu söyledi.

        Özdemir, "Makine mühendisliğinin sahadan kopuk yapılabileceğini düşünmüyorum. Üretimin her sürecini bilmek gerekiyor. Kaynakçılık bunun en temel adımlarından biri. Bu nedenle bu eğitimi almak benim için önemli bir fırsat oldu." dedi.

        Ailesinde kaynakçılığın uzun yıllardır sürdüğünü anlatan Özdemir, babası, dedesi ve dedesinin babasının da aynı mesleği yaptığını belirterek, ailesinde dördüncü kuşak olarak bu geleneği devam ettirecek olmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

        - "Kuşaktan kuşağa gelen bir meslek olduğu için bu şekilde devam edecek"

        Kaynakçılığın sülaleden geldiğini dile getiren Özdemir, "Bana geçmesi bizim için de bir sürpriz oldu açıkçası. Çünkü babamın hiç beklemediği bir şeydi. Dedem keşke bugünleri görseydi. İki tane erkek kardeşim var ama ben onların önüne çıkmış oldum. Babam hiç böyle bir şey beklemiyordu. İlk kız çocuğu olduğum için bana kıyamıyordu. Atölyeye gittiğim zamanlarda da ‘kaynak makinesini eline alma, yapamazsın’ gibi şeyler söylüyordu. Kaynakçılık eğitimine başladıktan bir süre sonra babama söyledim. Fotoğraf gönderdiğimde çok şaşırdı. Sonra bunun genlerimde olduğunu söyleyerek mutlu oldu. Kuşaktan kuşağa gelen bir meslek olduğu için bu şekilde devam edecek. Kanımızda var." diye konuştu.

        Küçük yaşlarda babasına çok özendiğini, atölyede kalabilmek için temizlik işlerine yardım ettiğini anlatan Özdemir, "Bugüne kadar hiç kaynak makinesini elime alma fırsatım olmadı. Ama burada kaynağın ve üretim sahasının içine girip bu işi deneyimlemek benim için çok güzel oldu. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Kaynakçılık eğitimini üretim sahasında deneyimlemekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Özdemir, bu sürecin meslek hayatına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

        Gelecekte üretim mühendisi olarak çalışmak istediğini söyleyen Özdemir, "Babamın atölyesini ileride devralabilirim. Orada mühendislik çalışmalarımı sürdürmek istiyorum. Bu iş tecrübeyle gelişiyor. Babamdan öğreneceğim çok şey var." dedi.

        Kaynakçılık mesleğinin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

        "Her kızın bir baba figürü vardır. Babamı gördükçe bu meslek bana çok havalı geliyordu. Küçük yaşlarda ona özeniyordum. Makine mühendisliğini seçmemin en büyük sebeplerinden biri de bu. Makine mühendisliği alanında kadınlar çok fazla değil ama gün geçtikçe daha da aktifleşiyoruz. Böyle eğitimler sayesinde daha fazla tecrübe kazanıyoruz."

