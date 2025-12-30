Habertürk
        Samsun'da oto kurtarıcıdaki otomobilde 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde oto kurtarıcıdaki otomobilde 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        30.12.2025 - 11:21
        Samsun'un İlkadım ilçesinde oto kurtarıcıdaki otomobilde 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine kent dışından Samsun'a gelen oto kurtarıcıyı takibe aldı.

        Oto kurtarıcıyı İlkadım ilçesinde durduran ekipler, taşıdığı otomobilde yaptıkları aramada bagaj bölümüne gizlenmiş 28 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Araçta bulunan K.T. (29), H.Y. (22) ve Y.F. (35) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

