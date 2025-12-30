Bafra'da Belediye personeli ile yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediye personeli ile düzenlediği toplantıda 2025 yılı çalışmalarını değerlendirdi ve 2026 yılı hedeflerini açıkladı.

Kılıç, belediye bünyesinde yürütülen altyapı, üstyapı, temizlik ve sosyal hizmet çalışmalarına değinerek, projelerin hayata geçirilmesinde emeği olan personele teşekkür etti.

Toplantıda belediye bünyesindeki şirket işçilerine yönelik sendika konusuna değinen Kılıç, "377 şirket işçimizin de sendikalı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızı hiçbir şekilde yönlendirmeyeceğiz. İsteyen istediği sendikaya üye olabilecek. Şirket işçilerimiz bugünden itibaren sendika çalışmalarına başlayabilir." ifadelerini kullandı.

Personel refahının öncelikleri arasında olduğunu belirten Kılıç, konuşmasını yeni yıl temennileriyle tamamladı.