Samsun'da, tescile tabi kültür varlığı kapsamında 13 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce yürütülen çalışmada ele geçirilen 12 tabanca, Müze Müdürlüğü tarafından "tescile tabi kültür varlığı" belgesi düzenlenerek sahibine teslim edildi.

Belirlenen süre içinde ruhsat başvurusu yapmayan şüpheli, bir süre sonra müze yetkililerine tabancaların kaybolduğunu bildirdi.

İhbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 12'si daha önce Müze Müdürlüğü tarafından iade edilenler olmak üzere 13 tescile tabi kültür varlığı kapsamında tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.