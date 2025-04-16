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        Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da başladı

        Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 19:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 20:01
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        Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da başladı
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        Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 58 ilden 738 sporcu katılıyor.

        Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Hamdi Yıldırım'ın Türk boksunun çok büyük bir değeri olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel anıları var. Ben kendisinin ellerinden öpüyorum. İnşallah kazasız belasız, sporcularımızla beraber tertemiz bir şampiyona istiyoruz."dedi

        Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise bu tür spor organizasyonların Samsun'da daha fazla yapılması temennisinde bulunarak söz konusu şampiyonanın kentte düzenlenmesini sağlayan Hekimoğlu'na teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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