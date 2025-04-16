Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramada, elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 5 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 kilogram kaçak tütün, 250 gümrük kaçağı şarj kablosu, 32 gümrük kaçağı cep telefonu ile 6 gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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