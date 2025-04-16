Çarşamba'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Çarşamba ilçesinde Kahverengi Kokarca ile Mücadele ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, “Kahverengi kokarca zararlısı ile alakalı olarak kışlak mücadelesini bitirmek üzereyiz. Bu zararlı hava sıcaklığı 17-18 dereceyi bulunca harekete geçecek. Bunun da bu ay sonu itibari ile olmasını bekliyoruz. Çarşamba ilçemizde bütün kurum, kuruluş, muhtarlarımız ve çiftçilerimiz ellerini taşın altına koyarak kışlak mücadelesini yaptılar. Ben bu mücadelede yer alan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ise

“Geçtiğimiz yıldan itibaren kahverengi kokarca zararlısına karşı bir dizi toplantılar ve çalışmalar yapıyoruz. Kış döneminin mücadelesini geçirdik. Kış mücadelesinde muhtarlarımız önemli çalışmalarda bulundular. Üreticilerimizle birlikte kendi mahallelerinde ilaçlamaları gerçekleştirdiler. Bizlerde ilçe belediyesi olarak şehir merkezinde bulunan metruk binaların ilaçlamasını gerçekleştirdik" dedi.