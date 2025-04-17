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        Samsun'da evine girdikleri yaşlı kadını gasbeden 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, evine girerek darbettikleri 77 yaşındaki Servet S'nin 4 bilezik ve 52 bin lirasını alan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 08:58 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:13
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        Samsun'da evine girdikleri yaşlı kadını gasbeden 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, evine girerek darbettikleri 77 yaşındaki Servet S'nin 4 bilezik ve 52 bin lirasını alan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Nisan akşamı Gazibeyli Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Servet S'nin, camı kırarak içeri giren 2 kişinin kendisini darbedip 4 bileziği ile 52 bin lirasını alarak kaçtıkları ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

        Olayın yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonrası kısa sürede gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen B.S. (43) ile kız arkadaşı S.Ç'yi yakaladı. Şüphelilerden B.S'nin mağdurun akrabası olduğu ortaya çıktı.

        Yapılan aramalarda, 4 bilezik şüphelilerin sakladığı yerde bulundu. Jandarma karakoluna götürülen ve işlemleri süren 2 zanlının, 52 bin lirayı ise harcadıklarını söyledikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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