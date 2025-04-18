Havza'da nevruz kutlaması yapıldı

Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası etkinlikleri kapsamında planlanan ve hava muhalefeti nedeni ile ertelenen Nevruz Bayramı etkinliği gerçekleştirildi.

Havza MTAL bahçesinde düzenlenen etkinlik, okul müdürü Gültekin Çeribaş’ın günün anlam ve önemine dair konuşmasıyla başladı.

Programda, geleneksel Türk savaş oyunlarından matrak, mas güreşi, okçuluk gösterisi, çuval yarışı, halat çekme ve Kaymakam Ayvat ve protokol üyelerinin katıldığı yumurta kırma yarışı ile müzik dinletesi gerçekleştirildi.

Katılımcıların, örste demir dövüdüğü ve nevruz ateşinin üzerinden atladığı programda okul bahçesine Havza Orman İşletme Şefliğinin katkılara ile fidan da dikildi.

Programa Kaymakam Ayvat’ın yanı sıra Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ile davetliler ve öğrenciler katıldı.