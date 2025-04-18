Samsun'da 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası devam ediyor Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 18.04.2025 - 15:36 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:36 facebook

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