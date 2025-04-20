Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Şüphelilere ait araç ve ikametlerde yapılan aramalarda, 2 bin 240 sentetik ecza hapı, 12 enjektöre çekilmiş likit esrar ve 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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