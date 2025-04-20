Samsun'da "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenlendi

Samsun'da "Gazze ölüyor, sessiz kalma" sloganıyla "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenlendi.

İHH başta olmak üzere 100 sivil toplum örgütünün içinde yer aldığı Samsun Kudüs Platformu tarafından siyasi parti ve üniversitelerin desteğiyle düzenlenen yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

23 Nisan Ortaokulu önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

İHH Samsun Şube Başkanı Mustafa Yeşil, Samsun'dan tüm dünyaya bu etkinlikle seslenildiğini ve siyonistlerin, katillerin zalimliğinin tarihe şahit tutulduğunu söyledi.

Yeşil, "Tüm dünyadaki zalimlere sesleniyoruz: Çocuk öldürmekle galip gelemeyeceksiniz. Siz Musa'nın kıssasını çok iyi bilirsiniz. Firavun Musa gelmesin diye bütün çocukları öldürmüştü. Ama Rabb'im Musa aleyhisselamı onun sarayında büyüttü ve sonunda firavun helak oldu gitti." diye konuştu.

Genç İHH İl Başkanı Alaattin Altun da yeryüzündeki vicdan sahibi insanlara seslendiklerini dile getirerek, "Gazze ölüyor, sessiz kalmayın. Bugünkü sessizlik yarın herkesin karşısına geçmişin bir ayıbı olarak çıkacak. Yaşanan bu zulme ortak olmak hiçbir insana yakışmaz. Bu yüzden sokaklara dökülelim. Gazze'de zulme uğrayan kardeşlerimizin yaralarına merhem olana dek desteklerimizi sürdürelim." ifadelerini kullandı.