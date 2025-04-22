Samsun'da kaçak avlanan 1,3 ton midye ele geçirildi
Samsun'un Kavak ilçesinde, kaçak avlanan 1,3 ton midye ele geçirildi.
Samsun'un Kavak ilçesinde, kaçak avlanan 1,3 ton midye ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yasa dışı midye avcılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Kavak ilçesi Hacılı mevkisinde durdurulan araçta, kaçak yollarla nakledilen 1,3 ton midye ele geçirildi.
Nakil işlemini gerçekleştiren kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" maddesi kapsamında 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.
Midyeler ise polis ekiplerince denize bırakıldı.
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