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        Samsun'da kaçak avlanan 1,3 ton midye ele geçirildi

        Samsun'un Kavak ilçesinde, kaçak avlanan 1,3 ton midye ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:44 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:47
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        Samsun'da kaçak avlanan 1,3 ton midye ele geçirildi
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        Samsun'un Kavak ilçesinde, kaçak avlanan 1,3 ton midye ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yasa dışı midye avcılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Kavak ilçesi Hacılı mevkisinde durdurulan araçta, kaçak yollarla nakledilen 1,3 ton midye ele geçirildi.

        Nakil işlemini gerçekleştiren kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" maddesi kapsamında 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.

        Midyeler ise polis ekiplerince denize bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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