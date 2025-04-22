Samsun'da "Türk Dünyası Çocuk Festivali" dans gösterileriyle sürüyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gerçekleştirilen, Türk dünyasındaki 9 ülkeden 124 çocuğun katıldığı "Türk Dünyası Çocuk Festivali", dans gösterileriyle devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Samsun Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen festival, renkli görüntüler oluşturuyor.

Etkinliğin ikinci gününde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bulvar AVM'de Türk dünyası çocukları geleneksel kıyafetleriyle dans gösterileri sundu.

Etkinliğe Azerbaycan'dan katılan öğrenci Kenan Nağıyev, etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bakü'den etkinliğe katılıyorum. Azerbaycan dansları yaparak ülkemi temsil ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, çok gururluyum. Türkiye çok güzel bir ülke. Burada çok güzel vakitler geçiyoruz. Gösteriler dışında kenti gezdik. Türkiye'yi Samsun'u çok beğendim. Zaten gelmeyi hep çok istiyordum. Azerbaycan'da Türkiye çok seviliyor. Türkiye çok yardımsever bir ülke. Bizim kardeş ülkemiz. Türkiye sayesinde Karabağ'ımızı da aldık. 30 yıldır işgal altındaydı Karabağ'ı geri alamıyorduk. Türkiye bize yardım ettiği için 30 yıl sonra geri aldık. Çok mutluyuz."