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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:00 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:00
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 963 uyuşturucu hap, 58,74 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 33 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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