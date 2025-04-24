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        Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi, intihar etti

        Samsun'un Alaçam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi, intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:20 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:28
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        Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi, intihar etti
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi, intihar etti.

        Cengiz Altınel (40) ile boşanma aşamasında eşi Pınar Altınel (32) görüşmek için Alaçam ilçesi Etyemez mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunun kafesinde buluştu.

        Burada tartışmaya başlayan çiftten Cengiz Altınel, yanındaki tabancayla Pınar Altınel'e ateş ettikten sonra intihar etti.

        Olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, kadının da kocanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Boşanma aşamasında olan çiftin ayrı yaşadığı, Cengiz Altınel'in Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi'nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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