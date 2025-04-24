Havza'da özel öğrencilerden 23 Nisan kutlaması

Programa, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve öğrenci velileri ile davetliler katıldı.

Programın son kısmında ise okul öğrencileri öğretmenleriyle sandalye kapmaca, su taşıma, yumurta taşıma halat çekme ve balon patlatma gibi eğlenceli oyunlar oynandı.

Okul bahçesinde düzenlenen programda özel öğrenciler tarafından şiirler okunda ve skeçler sahnelenerek halk oyunları gösterisi sunuldu.

Samsun'un Havza ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören özel öğrenciler tarafından kutlama programı düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.