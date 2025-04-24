Ondokuz Mayıs Üniversitesinde "ağrı pili ve uygulama alanları" anlatıldı

Türk Algoloji Derneği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı işbirliğiyle ağrı pili, kimlere uygulanabileceği ve kullanım alanlarına ilişkin panel düzenlendi.

OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan, Dekanlık Pembe Salonda düzenlenen panelin açılışında, ağrı pili (spinal kord stimülasyonu) konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Panelin yanlış algıları düzeltmek ve özellikle sivil toplumun farkındalığını arttırmak amacıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Özkan, ağrı pillerinin hareket bozuklukları, parkinson, psikiyatrik hastalıklar, kronik ağrılar, kronik ağrı sendromları, özellikle nöropatik ağrılar, sinir hasarının oluşturduğu ağrılar, kalp ağrısı, başarısız bel cerrahisi sendromlarında başarıyla kullanıldığını belirtti.

Bilimsel çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Özkan, şöyle devam etti:

"Birtakım spekülasyonlarla ağrı pillerinin omurilik kaslarını iyileştirdiği ya da felç durumunu düzelttiği hakkında çıkan haberler var, paylaşımlar var. Biz ağrıcılar, algoloji biliminin elemanları olarak kesinlikle bu tip spekülasyonları, asılsız haberleri ya da kişisel birtakım söylemleri kabul etmiyoruz ve paylaşmıyoruz.

Ağrı tedavisi sağlık hizmetlerinde, hasta yaklaşımları ile geri ödeme koşulları, altyapı ve donanım bakımından Avrupa ve ABD'nin üzerinde bir standart sunduklarını vurgulayan Talu, "Farklı ilaçlar var. Diğer ülkelerin bizden şanslı olduğu yön geri ödemelerin birazcık daha esnek olması. Bizim ülkemizde son dönemde yaşadığımız opioid ilaçlar sıkıntımız var." dedi.

Türk Algoloji Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gül Köknel Talu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin algoloji bilimi altında toplanan ağrı tedavisi yöntemlerinde Avrupa ve ABD standartlarında olduğunu söyledi.

Kronik ağrıyı gidermek için kullanılan bu cihazların nörolojik fonksiyon kayıplarını düzeltmek gibi bir özelliği yoktur. Biz ağrı için kullandığımızda böyle bir iddiamız asla yoktur. Bu toplantıyla ağrı pilleriyle ilgili farkındalık oluştururken, hasta ve hasta yakınlarımızın bu konuda maddi ve manevi suistimalini engellemek, yanlış anlamaları düzeltmek istiyoruz."

Ağrı tipleri arasında nöropatik ağrıların en kısıtlı kaldıkları ağrılar olduğunu dile getiren Talu, "Bunlar, hastalarımızın yanma, acıma, elektrik çarpması gibi hissettiği ağrılardır. Yurt dışında Amerika'da yeni yayımlanan bilimsel çalışmalar oldu. Kimisi FDA onayını aldı ama ülkemizde şu an bunların geleceğine yönelik bir umut gözükmemekte. Benzer şekilde zaten dışarda uygulanan belirli yama şeklinde ciltten emilen ilaçlar nöropatik ağrı için gündemde. Bu ilaçların gelmesi için idari otoritelerle yakın ilişki içindeyiz. Umarım onlar da gerekli önlemi alacaklardır." diye konuştu.

Panelde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dekanı Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Danacı, Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi, Çocuk Hematolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Kurucu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Güldoğuş ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Bora Uzuner birer konuşma yaptı.