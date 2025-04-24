Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde "ağrı pili ve uygulama alanları" anlatıldı

        Türk Algoloji Derneği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı işbirliğiyle ağrı pili, kimlere uygulanabileceği ve kullanım alanlarına ilişkin panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:13 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde "ağrı pili ve uygulama alanları" anlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Algoloji Derneği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı işbirliğiyle ağrı pili, kimlere uygulanabileceği ve kullanım alanlarına ilişkin panel düzenlendi.

        OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan, Dekanlık Pembe Salonda düzenlenen panelin açılışında, ağrı pili (spinal kord stimülasyonu) konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

        Panelin yanlış algıları düzeltmek ve özellikle sivil toplumun farkındalığını arttırmak amacıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Özkan, ağrı pillerinin hareket bozuklukları, parkinson, psikiyatrik hastalıklar, kronik ağrılar, kronik ağrı sendromları, özellikle nöropatik ağrılar, sinir hasarının oluşturduğu ağrılar, kalp ağrısı, başarısız bel cerrahisi sendromlarında başarıyla kullanıldığını belirtti.

        Bilimsel çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Özkan, şöyle devam etti:

        "Birtakım spekülasyonlarla ağrı pillerinin omurilik kaslarını iyileştirdiği ya da felç durumunu düzelttiği hakkında çıkan haberler var, paylaşımlar var. Biz ağrıcılar, algoloji biliminin elemanları olarak kesinlikle bu tip spekülasyonları, asılsız haberleri ya da kişisel birtakım söylemleri kabul etmiyoruz ve paylaşmıyoruz.

        Kronik ağrıyı gidermek için kullanılan bu cihazların nörolojik fonksiyon kayıplarını düzeltmek gibi bir özelliği yoktur. Biz ağrı için kullandığımızda böyle bir iddiamız asla yoktur. Bu toplantıyla ağrı pilleriyle ilgili farkındalık oluştururken, hasta ve hasta yakınlarımızın bu konuda maddi ve manevi suistimalini engellemek, yanlış anlamaları düzeltmek istiyoruz."

        Özkan, ağrılarını klasik yöntemlerle kesemedikleri hastaların yaşam standartlarını ve hayata katılmasını artırabilmek için Algoloji Kliniğinde "ağrı pili" denilen yöntemi uyguladıklarını vurguladı.

        Türk Algoloji Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gül Köknel Talu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin algoloji bilimi altında toplanan ağrı tedavisi yöntemlerinde Avrupa ve ABD standartlarında olduğunu söyledi.

        Ağrı tedavisi sağlık hizmetlerinde, hasta yaklaşımları ile geri ödeme koşulları, altyapı ve donanım bakımından Avrupa ve ABD'nin üzerinde bir standart sunduklarını vurgulayan Talu, "Farklı ilaçlar var. Diğer ülkelerin bizden şanslı olduğu yön geri ödemelerin birazcık daha esnek olması. Bizim ülkemizde son dönemde yaşadığımız opioid ilaçlar sıkıntımız var." dedi.

        Ağrı tipleri arasında nöropatik ağrıların en kısıtlı kaldıkları ağrılar olduğunu dile getiren Talu, "Bunlar, hastalarımızın yanma, acıma, elektrik çarpması gibi hissettiği ağrılardır. Yurt dışında Amerika'da yeni yayımlanan bilimsel çalışmalar oldu. Kimisi FDA onayını aldı ama ülkemizde şu an bunların geleceğine yönelik bir umut gözükmemekte. Benzer şekilde zaten dışarda uygulanan belirli yama şeklinde ciltten emilen ilaçlar nöropatik ağrı için gündemde. Bu ilaçların gelmesi için idari otoritelerle yakın ilişki içindeyiz. Umarım onlar da gerekli önlemi alacaklardır." diye konuştu.

        Panelde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dekanı Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Danacı, Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi, Çocuk Hematolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Kurucu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Güldoğuş ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Bora Uzuner birer konuşma yaptı.

        Panele, Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, Karadeniz Romatoloji ve Ağrı Topluluğu Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayhan Bilgici ile akademisyenler ve ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Deprem korkusu ile nasıl başa çıkılır?
        Deprem korkusu ile nasıl başa çıkılır?
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        10 yılda yüzde 10 arttı
        10 yılda yüzde 10 arttı
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!

        Benzer Haberler

        CANİKFEST Samsun'da kapılarını açtı
        CANİKFEST Samsun'da kapılarını açtı
        Terme Ovası'nda kıyı erozyonu ağaçları devirdi
        Terme Ovası'nda kıyı erozyonu ağaçları devirdi
        Havza'da özel öğrencilerden 23 Nisan kutlaması
        Havza'da özel öğrencilerden 23 Nisan kutlaması
        Havza canlı hayvan pazarı açıldı
        Havza canlı hayvan pazarı açıldı
        Vezirköprü'de yöresel halk oyunları gösterisi sunuldu
        Vezirköprü'de yöresel halk oyunları gösterisi sunuldu
        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 1 zanlı yakalandı