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        Samsun'da ruhsatsız silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:12 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:18
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        Samsun'da ruhsatsız silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        İkametgahta yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 20 fişek, bıçak, hassas terazi, 60 mililitre likit uyuşturucu, 94,20 gram uyuşturucu, 12 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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