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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:21 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:32
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, 154,87 gram sentetik uyuşturucu, 46 sentetik ecza hapı, 1,45 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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