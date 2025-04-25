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        Samsunspor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:48 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:58
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        Samsunspor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktörü Thomas Reis, yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınma koşusu ile idmana başlayan oyuncular, taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Samsun'daki hazırlıklarını bitiren kırmızı-beyazlı ekip, THY ait tarifeli uçakla İstanbul aktarmalı Bodrum'a hareket etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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