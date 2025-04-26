Bafra Belediye Başkanı Kılıç, vatandaşlarla bir araya geldi

Programa AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, Tabakhane Mahallesi muhtarı Serdar Gürpınar ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Mahalle buluşmalarının ortak akıl ve istişareyi güçlendirdiğini, vatandaşların taleplerini doğrudan dinleyip çözüm üretme gayretinde olduklarını belirten Kılıç,"Hemşehrilerimizle paylaştığımız düşünceler yol göstericimiz oldu. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla Bafra'yı birlikte yönetmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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