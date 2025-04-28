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        Samsun'daki heyelanda hayatını kaybeden baba ve iki kızı toprağa verildi

        Samsun'un Canik ilçesinde, akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden baba ve iki kızının cenazeleri, Terme ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:43 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:52
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        Samsun'daki heyelanda hayatını kaybeden baba ve iki kızı toprağa verildi
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        Samsun'un Canik ilçesinde, akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden baba ve iki kızının cenazeleri, Terme ilçesinde toprağa verildi.

        Canik ilçesinde, dün akşam akaryakıt istasyonu yanında araç yıkadığı sırada meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla (7) ile Açelya Kaya'nın (5) cenazeleri Terme ilçesine bağlı Akçaykaracalı Mahallesi'ne getirildi.

        Aile üyeleri, Adem Kaya'nın babası İrfan Kaya'nın evinin bahçesine getirilen cenazelerin başında taziyeleri kabul etti.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

        Burada helallik almasının ardından Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, baba ve iki kızı aynı mahalledeki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Olaydan yaralı kurtulan ve tedavi gördüğü hastaneden ambulansla cenaze törenine katılmak için mahalleye gelen anne Çiğdem Kaya'nın (31) ise fenalaştığı için yeniden hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

        Cenazede güçlükle ayakta durabilen Adem Kaya'nın annesi Nurhayat Kaya, "Ben hanginize yanayım, yaktınız beni yavrularım." diyerek ağladı.

        Törene, Kaya ailesinin yakınları ve akrabalarının yanı sıra belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Bu arada, Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, "Canik ilçemizde meydana gelen heyelanda İlkadım Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerimiz Açelya Kaya ve Ayla Kaya vefat etmiştir. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

        - Heyelan

        Samsun-Ordu kara yolundaki bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkının bulunduğu alanda dün toprak kayması meydana gelmiş, araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan baba Adem Kaya ve çocukları Ayla ile Açelya Kaya hayatını kaybetmiş, anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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