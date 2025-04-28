Samsun'daki heyelanda hayatını kaybeden baba ve iki kızı toprağa verildi

Samsun'un Canik ilçesinde, akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden baba ve iki kızının cenazeleri, Terme ilçesinde toprağa verildi.

Canik ilçesinde, dün akşam akaryakıt istasyonu yanında araç yıkadığı sırada meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla (7) ile Açelya Kaya'nın (5) cenazeleri Terme ilçesine bağlı Akçaykaracalı Mahallesi'ne getirildi.

Aile üyeleri, Adem Kaya'nın babası İrfan Kaya'nın evinin bahçesine getirilen cenazelerin başında taziyeleri kabul etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Burada helallik almasının ardından Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, baba ve iki kızı aynı mahalledeki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olaydan yaralı kurtulan ve tedavi gördüğü hastaneden ambulansla cenaze törenine katılmak için mahalleye gelen anne Çiğdem Kaya'nın (31) ise fenalaştığı için yeniden hastaneye götürüldüğü öğrenildi.