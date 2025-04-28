Samsun'da darbettiği kişiyi kaçırmaya çalışan zanlı tutuklandı

Taşköprü Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde A.D. ile komşusu E.Ç. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine A.D, ruhsatsız tabancasının kabzasıyla E.Ç'nin kafasına vurmuş ve zorla araca bindirmeye çalışmıştı. Jandarma ekipleri A.D'yi gözaltına almış, E.Ç. ise hastanede tedavi edilmişti.

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