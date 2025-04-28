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        Samsun'da darbettiği kişiyi kaçırmaya çalışan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, tartıştığı kişiyi darbettikten sonra kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:33 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:33
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        Samsun'da darbettiği kişiyi kaçırmaya çalışan zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, tartıştığı kişiyi darbettikten sonra kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, komşusu E.Ç'yi (32) darbettikten sonra aracına bindirerek kaçırmak isteyen A.D'nin (28) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Taşköprü Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde A.D. ile komşusu E.Ç. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine A.D, ruhsatsız tabancasının kabzasıyla E.Ç'nin kafasına vurmuş ve zorla araca bindirmeye çalışmıştı. Jandarma ekipleri A.D'yi gözaltına almış, E.Ç. ise hastanede tedavi edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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