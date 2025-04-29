Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:53 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 234 sentetik uyuşturucu, 57 gram kokain, 170 sentetik ecza hapı, 21 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        Doğal taş ve mermerde 'Trump' talebi
        Doğal taş ve mermerde 'Trump' talebi
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!

        Benzer Haberler

        Samsun'da sürü halinde görüntülenen 23 sahipsiz köpek toplatıldı
        Samsun'da sürü halinde görüntülenen 23 sahipsiz köpek toplatıldı
        Bafra'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bafra'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da kamyonetle çarpışan motosikletteki baba ve kızı yaralandı
        Samsun'da kamyonetle çarpışan motosikletteki baba ve kızı yaralandı
        Samsun'daki heyelan bölgesinde ikinci heyelan: 5 katkı bina tedbir amaçlı t...
        Samsun'daki heyelan bölgesinde ikinci heyelan: 5 katkı bina tedbir amaçlı t...
        Samsun'daki heyelan bölgesinde 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi
        Samsun'daki heyelan bölgesinde 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi
        Bafra'da "Rumuz Goncagül" sahnelendi
        Bafra'da "Rumuz Goncagül" sahnelendi