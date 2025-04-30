Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da enfeksiyon nedeniyle görme sorunu yaşayan atmaca tedaviye alındı

        Samsun'un Bafra ilçesinde gözlerindeki enfeksiyon yüzünden görme sorunu yaşayan atmaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:27 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da enfeksiyon nedeniyle görme sorunu yaşayan atmaca tedaviye alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde gözlerindeki enfeksiyon yüzünden görme sorunu yaşayan atmaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan yaralı atmaca, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğine getirildi.

        Gözlerinde sinüs pamuklanması nedeniyle görme sorunu yaşayan atmaca tedavi altına alındı.

        Klinikte görevli Veteriner Hekim Paria İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, burada Kızılırmak Deltası'ndaki yaban hayvanlarının tedavisini yaptıklarını söyledi.

        Atmacanın yaralı geldiğinde gözlerinde enfeksiyon olduğunu belirten İsfendiyaroğlu, "Aynı şekilde solunum yolları enfeksiyonu da bulunuyordu. Bir süredir gözündeki pamuklanmayı antibiyotiklerle tedavi ediyoruz ve tedaviye olumlu yanıt veriyor. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşturacağız. Şu anda kondisyonunda herhangi bir kayıp yok." dedi.

        İsfendiyaroğlu, atmacanın klinikte misafir edildiğini aktararak, "İlk geldiğinde gözleri tamamen kapalıydı, bu nedenle beslenemiyordu. Şu an gözleri daha iyi durumda ancak sinüs bölgesindeki enfeksiyon devam ediyor. Tedavisi henüz tamamlanmadı, 2 hafta daha sürecek. Bu süreçte çok iyi kilo aldı. En kısa sürede doğaya salmayı planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına

        Benzer Haberler

        Samsun Mimarlar Odası Başkanı Şener: O taş kopmasın diye önlem alınmalıydı
        Samsun Mimarlar Odası Başkanı Şener: O taş kopmasın diye önlem alınmalıydı
        19 Mayıs'ta tohumluk patates ve kuru fasulye dağıtıldı
        19 Mayıs'ta tohumluk patates ve kuru fasulye dağıtıldı
        Heyelanda eşi ile 2 kızını kaybeden kadına psikolojik destek
        Heyelanda eşi ile 2 kızını kaybeden kadına psikolojik destek
        Samsun'da 49 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 49 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        49 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        49 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonu sah...
        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonu sah...