Samsun'da jandarma tarlada çalışan kadınların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, tarlada çalışan kadınların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, tarlada çalışan kadınların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oruç Mahallesi'nde tarlada çalışan kadınları ziyaret etti.
Sohbet ettikleri kadınların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan ekipler, emeklerine duydukları saygıyı dile getirdi.
Kadınlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.
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