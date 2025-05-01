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        Samsun'da jandarma tarlada çalışan kadınların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, tarlada çalışan kadınların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 21:24 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:30
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        Samsun'da jandarma tarlada çalışan kadınların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, tarlada çalışan kadınların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oruç Mahallesi'nde tarlada çalışan kadınları ziyaret etti.

        Sohbet ettikleri kadınların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan ekipler, emeklerine duydukları saygıyı dile getirdi.

        Kadınlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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