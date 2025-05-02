Muaythai ve boks Türkiye şampiyonu Karakoç'un hedefi dünya şampiyonluğu

TUĞÇE TURGU - Samsun'da yaşayan 15 yaşındaki Bengisu Karakoç, hem muaythai hem de boksta elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının ardından gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Babası Recep Karakoç'un yönlendirmesiyle 13 yaşındaki kardeşi Rasim Efe ile spora başlayan Bengisu, 2022'de Kütahya'da düzenlenen Minik-Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde 50 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Antalya'da geçen yıl gerçekleştirilen U-23 Büyükler-Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda da gençler kategorisinde 51 kiloda birincilik elde eden Karakoç, aynı yıl eylülde Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Gümüşhane'de 2024'te düzenlenen Muaythai Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 54 kiloda birincilik kazanan Karakoç, bu yıl Samsun'da yapılan Türkiye Boks Şampiyonası'nda ise 52 kiloda mücadele ederek Türkiye şampiyonu ünvanını aldı.

Bengisu Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor hayatına kardeşiyle muaythaide başladığını, kardeşi Rasim Efe'nin de bir dünya üçüncülüğü, iki Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye ikinciliği olduğunu dile getirdi.

Zamanla muaythainin yanı sıra boksa da ilgi duyduğunu belirten Karakoç, "İki sporu aynı anda yürütmek zor ama biz kendimize güvenerek çok çalıştık. Hocamın desteğiyle boksta da şampiyon oldum. Şimdi milli takımda başarı elde etmek ve dünya şampiyonasına katılmak için çalışıyoruz." dedi. Spora başladığı ilk dönemlerde isteksiz olduğunu ancak şu anda sabah-akşam çift antrenman yapacak kadar sporu sevdiğini, kardeşiyle çalışmanın kendisine büyük güç verdiğini vurgulayan Karakoç, "Kardeşimin sayesinde oldu çünkü en başta tek başlasaydım belki biraz daha çekingen olurdum, böyle olmazdım. Onunla birlikte birbirimize destek ola ola ilerledik. O şampiyon oldu, ben şampiyon oldum. O benim yanımda oldu, ben onun yanında oldum. Birlikte şampiyon olduk, bu da daha iyi oldu." diye konuştu. - "Tek amacım dövüş sporlarında başarılı olmak" Bengisu Karakoç, günde 4-5 saat antrenman yaptıklarını ve haftanın 7 günü sporla ilgilendiklerini kaydederek, "Tek amacım dövüş sporlarında başarılı olmak. Ailem de bana her konuda destek oluyor." ifadelerini kullandı.

"Başta, 2022'de yıldızlar kategorisinde muaythaide Türkiye şampiyonu oldum." diyen Karakoç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra 2024'te yine muaythaide gençlerde Türkiye şampiyonu oldum. Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katıldım. Ardından, yaklaşık 10 gün sonra okul sporlarına gittim. Okul sporlarında gençlerde Türkiye şampiyonu oldum. 2025'te de ilk turnuvamda boksta Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi milli takım süreci var. İnşallah orada da güzel çalışıp başarı elde ederek dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanacağım." Karakoç kardeşlerin antrenörü Mehmet Ali Uslu da sporcularının azmi ve çalışkanlığına işaret ederek, "Bengisu ilk geldiğinde daha çok erkek kardeşi için spora başlanmıştı ama zamanla kendini gösterdi. İnatçı kişiliği ve yetenekleriyle öne çıktı. Muaythaiden sonra boksa geçişi kolay olmadı. Boksta sadece ellerinizi kullanabiliyorsunuz yani sadece yumruk atışları var. Daha hareketli olmak gerekiyor. Biz daha çok ayak kullanımıyla yapılan sporlar yaptığımız için, özellikle muaythai ile uğraştığımızdan, boks bizim için aslında çok zor bir branş. Bengisu'yu boksa hazırlayacağımız zaman, müsabakaya yaklaşık 2-3 ay kala tekme atmayı, diz ve dirsek vuruşlarını tamamen bırakıyoruz. Sadece boks üzerine çalışıyoruz. Bengisu daha önce burada birkaç kere ringe çıkmıştı ancak Türkiye Şampiyonası'na katılamadı çünkü eli kırıktı. Müsabakaya eli kırık şekilde katılmıştı. Sonradan alçıya aldıkları için gönderemedik. Kısmet bu sefereymiş. Bu kez şampiyon oldu." ifadelerini kullandı.