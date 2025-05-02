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        Samsun'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 20:20 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:20
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        Samsun'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Beylerce mevkisi Sanayi Sitesi kavşağında F.A. (46) idaresindeki 55 AIU 647 plakalı motosiklet M.Ç. idaresindeki 52 TC 923 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü F.A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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