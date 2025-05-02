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        Bafra'ya son teknoloji çeltik ve buğday eleme tesisi kuruluyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP işbirliğiyle Bafra'ya son teknoloji çeltik-buğday eleme tesisi yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 20:42 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:43
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        Bafra'ya son teknoloji çeltik ve buğday eleme tesisi kuruluyor
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP işbirliğiyle Bafra’ya son teknoloji çeltik-buğday eleme tesisi yapılacak.

        Proje kapsamında Bafra'nın Kalaycılı Mahallesi'nde Karadeniz Bölgesi'nin ilk modern çeltik ve buğday eleme tesisi kurulacak.

        Bafra Tahıl Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Hasan Toker, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) işbirliğiyle hayata geçirilecek bu önemli yatırım için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

        Toker, "Projemiz, Bafra ilçemizin Kalaycılı Mahallesi'nde hayata geçirilecek. Bu lokasyonu seçmemizin en önemli nedeni, Alaçam, 19 Mayıs, Bafra ve Yakakent ilçelerimizdeki tüm çeltik ve buğday üreticilerimize kolayca ulaşım imkanı sunmasıdır." dedi.

        Hasan Toker, projeye desteklerinden dolayı Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'e ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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