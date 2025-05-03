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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 09:46 Güncelleme: 03.05.2025 - 09:46
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

        Samsun Yeni 19 Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 54 puanla 3. sırada girdi.

        Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsun ekibi, ikas Eyüpspor'u yenerek ligdeki konumu korumak istiyor.

        Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynayan karşılaşmayı, ikas Eyüpspor 3-0 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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