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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da bir depoda 525 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 12:47 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:47
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da bir depoda 525 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ürünlerinin bulunduğu bilgisi üzerine İlkadım ilçesinde bir depoya baskın düzenledi.

        Yapılan aramada, 525 bin boş makaron, 102 bin 640 içi doldurulmuş kaçak sigara ve 250 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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