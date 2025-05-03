Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Yapılan aramada, 525 bin boş makaron, 102 bin 640 içi doldurulmuş kaçak sigara ve 250 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ürünlerinin bulunduğu bilgisi üzerine İlkadım ilçesinde bir depoya baskın düzenledi.

Samsun'da bir depoda 525 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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