Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Yunus Emre Çift, Bola, Celil Yüksel, Ntcham, Schindler, Holse, Emre Kılınç, Dimata
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Melih Kabasakal, Halil Akbunar, Ampem, Thiam
Gol: Dk. 4 Dimata (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Thiam, Dk. 38 Yalçın Kayan (ikas Eyüpspor)
SAMSUN
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