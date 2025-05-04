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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 17:08 Güncelleme: 04.05.2025 - 17:08
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal

        Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Yunus Emre Çift, Bola, Celil Yüksel, Ntcham, Schindler, Holse, Emre Kılınç, Dimata

        ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Melih Kabasakal, Halil Akbunar, Ampem, Thiam

        Gol: Dk. 4 Dimata (Reeder Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 8 Thiam, Dk. 38 Yalçın Kayan (ikas Eyüpspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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